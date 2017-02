Los Centauros sin drama no saben

MEXICALI, Baja California(GH)

Ganaban cómodamente 3-0, pero parece que el club División del Norte no saben terminar los partidos de otra forma que no sea dramática y como popularmente se conoce, “con el cuchillo entre los dientes”.



En el campo de la Unidad Deportiva Independencia, en calidad de visitante, los Centauros terminaron pidiendo la hora, pero al final sacaron el triunfo tras vencer 3-2 al San pedro en partido de constantes emociones.



La derrota le costó cara a San Pedro, púes del octavo lugar fue relegado hasta la undécima posición, mientras que División del Norte llegó a 18 unidades, para seguir soñando con pelear por un puesto en la liguilla, al colocarse a cinco unidades del octavo lugar.



El goleador Jesús “Chuka” Mendiola madrugó a los anfitriones antes de los diez minutos al marcar el 1-0, a partir de entonces los visitantes cuidaron su ventaja con gallardía hasta el final del primer tiempo.



San Pedro buscó en el complemento por todas las vías el empate y en su afán, descuidaron la zona baja permitiendo que Mendiola marcara su doblete a los 64 minutos, no sin que pocos minutos antes, Jonathan Domínguez marcara el 2-0.



Todo parecía definido, pero si algo ha caracterizado a los pupilos del Doctor Israel Chávez esta temporada, ha sido el coraje deportivo y a los 82 minutos Bryan Navarro acortó distancias y un minuto después el mismo jugador le dio drama al cotejo, pero al final el tiempo resultó insuficiente.