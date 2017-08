"La Familia" está curada de espantos

MEXICALI, Baja California(GH)

La Merce se unió como la “Familia” que es y jugó un partido perfecto ante su rival más odiado, los Demonios Azules del Duke y se llevó una edición más del “clásico mexicalense” al imponerse 70-52 en las semifinales del Torneo Uninvitaver en la categoría Abierta.



Al Gimnasio Elías Carranco Hermosillo, Duke hizo su arribo severamente diezmado, al no poder contar con sus principales figuras, situación que los llevó a ceder la corona.



Ante esto La Merce no tuvo la culpa y en la duela hizo notar su amplia superioridad en tres de los cuatro episodios disputados.

Los ahora finalistas desde el primer periodo se impusieron en los rebotes y concretaron encestes de todo tipo para llevarse los primeros diez minutos por amplio marcador de 26-9.



En el segundo cuarto, los dirigidos por Luis Barajas no dieron tiempo para la reacción de su rival y de la mano de dos ex Demonios, Noé Torres y Othón Gastélum siguieron cambiando los rebotes ofensivos por puntos a su favor.



Con el duelo prácticamente definido, La Merce bajó su intensidad y se tomó la tercera parte para descansar y mover sus piezas, dejando de esta manera que Duke se apuntara a su cuenta el parcial.



En el último bloque Duke buscó constantemente disparar de larga distancia, pero su terrorífica noche se confirmó una y otra vez al fallar cada intento y verse superado por el sistema defensivo de su adversario que se dedicó a jugar con su rival, hasta que llegó el chicharrazo final.