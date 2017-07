Jake Sánchez no será operado

MEXICALI, Baja California(GH)

El cerrador estelar de Águilas de Mexicali, Jake Sánchez, está pasando por una lesión que ha puesto en riesgo su participación en la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.



Una lesión en el codo derecho le ha impedido tener actividad con la sucursal AAA de los Atléticos de Oakland.



El nativo de Brawley, California, estuvo en Tijuana en el juego entre Toros y Olmecas. “Me dieron de 9 a 10 semanas de recuperación, no me van a operar”, expresó.



El riesgo de ser operado significaba el perderse la próxima temporada con Los Caballeros Águila, aunque su inicio de temporada aún está en suspenso. “Ojalá me dejen lanzar”, dijo.



Sánchez convivio con la afición emplumada que lo reconoció en el Estadio Gasmart, como es el caso de los hermanos Martín y Samuel Ochoa, quienes disfrutaron del juego junto con el jugador.



Sánchez fue nombrado relevista del año en temporada 2016-2017 de la LMB donde Águilas se coronó como campeón. Se apuntó 21 salvamentos.