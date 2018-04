Cachanillas sueñan con Buenos Aires

MEXICALI, Baja California(GH)

Con jugadores cachanillas, México recientemente hizo historia al clasificar a sus selectivos de ambas ramas a los Juegos Olímpicos de la Juventud en la disciplina de Hockey sobre pasto.Sin embargo, de acuerdo a las reglas del Comité Olímpico Internacional, cada país debe llevar solamente a un representante por deporte, es decir, que la Federación Mexicana de Hockey deberá elegir entre el varonil o el femenil.No obstante, la Federación tiene todavía una última esperanza, puesto que debido a que México no clasificó a la justa olímpica en prácticamente ningún deporte de conjunto, enviarán una solicitud para que se le permita acudir a Buenos Aires, Argentina con los dos selectivos.Nicole Verdugo, Gemma Rivera, Dafne Gutiérrez y Carla Ramírez en la rama femenil, así como Alexander Sandoval en la varonil, están a la espera de la resolución que les permitirá estar presentes en la justa Buenos Aires 2018, luego de su exitosa participación en el Campeonato Panamericano Sub 18 en Guadalajara, Jalisco.La selección varonil tuvo un torneo casi perfecto al llegar invicto a la final, en donde finalmente cayó con Argentina 3-2.Por su parte el selectivo femenil, luego de tres triunfos y dos derrotas, México quedó fuera de la gran fnal, pero en la lucha por la última plaza, derrotó a Paraguay 6-0, para sumarse así a los representativos de Argentina y Uruguay.Los cinco jugadores de élite nacional, concuerdan en algo, están cumpliendo el sueño de todo deportista.“Todo lo que he vivido ha sido una sorpresa, es un orgullo representar a México, es un torneo en el que todo deportista quiere estar”, dijo el “Sebas” Sandoval.Asimismo, Nicolle Verdugo compartió: “Es un sueño poder participar en los Juegos Olímpicos, a mi corta edad no me imaginé todo esto que me está sucediendo”.Por su parte, Gemma Rivera, expresó que representar a México ha sido un orgullo muy grande y aseguró que siempre visualizó que llegaría este momento.Hacer historia en la próxima justa olímpica no es algo imposible, al menos no para Dafne Gutiérrez.“Vamos con la mejor actitud, creo que tenemos mucho potencial y nada más falta explotarlo para lograr buenos resultados en Argentina”, dijo.Por ahora, los cinco jugadores de Baja California sudan la camiseta en el campo de hockey en la Ciudad Deportiva y es que también se preparan para Olimpiada y Nacional Juvenil 2018, con sede en el Estado de México, justas que les servirán de fogueo antes de cumplir su sueño y emprender el gran reto.•Alexander Sebastián Sandoval Palma•Nicolle Elizabeth Verdugo García•Gemma Anaid Rivera Chávez•Carla Estefanía Ramírez Razo•¿Dónde?: Buenos Aires, Argentina•¿Cuándo?: Del 6 al 18 de octubre de 2018•2010.- Singapur, Singapur•2014.- Nanjing, China•2018.- Buenos Aires, Argentina