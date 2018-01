Soles de Mexicali deben mantener la hegemonía

MEXICALI, Baja California(GH)

Después del triunfo del viernes, los Soles de Mexicali se meterán hoy nuevamente al Gimnasio Nuevo León Unido en busca de su cuarto triunfo en contra de la Fuerza Regia de Monterrey en lo que va de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2017-2018.



Cachanillas y regios se han enfrentado en tres ocasiones en la campaña, y en todas, Mexicali ha salido con los brazos en alto. El viernes en el último encuentro se realizó también la presentación con Soles de Walter Sharpe III, quien inició el encuentro y colaboró con once puntos y cinco rebotes en 18 minutos en la duela.



El experimentado jugador llegó en el lugar de R.J. White, quien no pudo posicionarse como titular indiscutible en el esquema del español Iván Déniz.



A parte de la importancia de la victoria porque subieron al tercer lugar de la tabla general, los mexicalenses dieron un golpe sobre la mesa y demostraron que son y serán un equipo muy competitivo en los playoffs, ganarle a los regios no es poca cosa, menos en su casa y Soles lo hizo y de forma imponente.



Quien tuvo una actuación sobresaliente en este último encuentro fue Jonathan Flowers, el norteamericano estuvo muy fino desde la media luna y en los minutos finales, conquistó canastas claves para amarrar el triunfo 18 de Mexicali en la LNBP.



El segundo de la serie está programado para iniciar en punto de las 14:00 horas, tiempo de Baja California en el mismo escenario, el Gimnasio Nuevo León Unido.



FUERZA REGIA VS. SOLES HOY



Horario: 14:00 horas Lugar: Monterrey, Nuevo León

Sede: Gimnasio Nuevo León Unido



POSIBLES QUINTAS INICIALES

FUERZA REGIA



Jordan Glynn

Andrew Panko

Juan Toscano

Joseph Soto

Denis Clemente

Adrián Zamora



SOLES



Joseph Soto

Orlando Mendez

Eugene Phelps

Jonathan Flowers

Walter Sharpe