No más derrotas

MEXICALI, Baja California(GH)

El bache es amplio, son tres derrotas consecutivas de Soles de Mexicali ante rivales que en el papel, lucían accesibles, pero lo que viene para el equipo cachanilla no tener otro efecto que no sea la motivación por revertir el paso.



Hoy en el Auditorio del Estado a las 18:00 será el segundo de la serie entre Soles y Panteras de Aguascalientes, el pasado juego fue un trago amargo para los locales, perdieron 84-80.



No sólo fue el resultado del juego #29 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional para Soles, pues aun aspiraron a la victoria en la recta final del encuentro, son las formas.



Lo que viene, además del segundo de la serie ante los hidrocálidos es la Liga de Las Américas y el cierre de temporada.



Justin Keenan, se apagó en ofensiva en el partido anterior, en casi media hora de actividad, anotó doce puntos, ganó diez rebotes y dio tres asistencias.



El no tener una puntería constante es algo en lo que el equipo cachanilla tendrá que mejorar de cara al juego de hoy, pues el jueves por la noche, regaló un segundo bloque donde hizo diez puntos en total.



Una de las buenas noticias fue cortesía de Oguchi Chamberlain, el escolta sacó a relucir su mejor cualidad y fue el mejor encestador, con 26 puntos, de nueve intentos de triple, clavó ocho.



La otra fue el regreso del armador Pedro “Pery” Meza, aunque fue paulatino, jugó diez minutos con 17 segundos, se espera que suba su cantidad de minutos después de su lesión.



En fase defensiva el equipo del astro rey, ya sufrió de la puntería de Javier Mojica, fue el mejor encestador de Panteras, con 24 puntos, los últimos cuatro, terminaron por romper el empate a 80 y darle la victoria a su equipo.