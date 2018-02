Cimarrones en plena sequía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La sequía goleadora se derivó en un mal momento para Cimarrones de Sonora que sumó su tercera derrota consecutiva en Liga.Por tercer encuentro al hilo Cimarrones no pudo mandar el esférico dentro de la red y eso lo aprovechó Mineros de Zacatecas que no perdonó para vencerle por 1-0 en la cancha del Héroe de Nacozari, en la actividad de la jornada 8 del Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX.Ya son 270 minutos son los que acumula el cuadro sonorense sin anotar en el certamen, donde se estacó con nueve puntos para amanecer hoy en el noveno sitio de la tabla, a falta de los otros partidos de la fecha.Con la posesión del balón, los pupilos de Mario García fueron los de mayor peligrosidad durante los primeros 35 minutos de juego con disparos de Jesús López y Jonathan Suárez, pero sin poder prosperar.Al 38', la escuadra visitante no perdonó con la única aproximación sobre arco rival en ese lapso con una balonazo largo a Francisco Rivera que controló para ceder en el área a Guillermo Martínez para definir de pierna izquierda. El 1-0 se fue al descanso.La segunda mitad volvió a ser de protagonismo para los cornudos al ataque, pero sin concretar con varias opciones, ante un equipo zacatecano que con la mayoría de sus elementos en defensa preservó la ventaja con la mínima diferencia.Una postura oficial de rechazo a la posibilidad de que se elimine temporalmente el ascenso a la Liga MX dio Cimarrones de Sonora por conducto de su presidente Servando Carbajal, ayer en rueda de prensa.El equipo sonorense y el resto de los clubes del Ascenso MX se reunieron el lunes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde mostraron su desacuerdo ante el escenario propuesto por el Comité de Desarrollo Deportivo, aunque al momento no hay nada claro en avances formales, expresó el directivo.“Nos prometen que se va hacer un análisis profundo sobre la propuesta que está en la mesa, se van a ver todas las variables, se van a tener pláticas con los equipos de la Liga MX, así como con nosotros y juntarnos ese día”, expresó el directivo.El 1 de marzo se estableció como fecha para la reunión entre los directivos y dueños de los equipos del circuito de plata y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, con el fin de exponer cada uno de los argumentos de ambas partes, que podrían definir el futuro del posible no ascenso y descenso.