Mal y de malas

MEXICALI, Baja California(GH)

Soles de Mexicali jugó en el segundo episodio, posiblemente su peor parcial de la temporada y aunque para el tercer bloque intentó volver, en el cuarto volvieron a ser claramente superados para terminar entregando el partido en casa ante Panteras de Aguascalientes.



El Auditorio del Estado no ha pesado como se esperaba y para esta edición de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el equipo cachanilla ha lucido sumamente endeble ante su gente.



Anoche no fue la excepción, Soles tuvo bajones de juego que resultaron lapidarios, además, como hace mucho tiempo no sucedía, Justin Keenan no terminó ni siquiera entre los tres mejores anotadores y los problemas de salud no terminan por sanar.



El actual subcampeón la está pasando verdaderamente mal en el momento menos oportuno, ya que la Liga de las Américas y la etapa final del rol regular prácticamente están a la vuelta de la esquina.



En lo que respecta al juego de ayer, Soles empezó jugando bien, fueron diez minutos de paridad, no obstante, los de casa se adueñaron de la ventaja.



Pero para el segundo bloque todo cambió, los cachanillas apenas y lograron la mínima cantidad de diez unidades, por 29 que hicieron los felinos, quienes silenciaron prácticamente a la poca gente que se dio cita.



La charla técnica de Alejandro Martínez mezclada con el exceso de confianza de los jugadores de Panteras dio como frutos que consumará estoicamente la voltereta con un Román Martínez y un Oguchi Chamberlain encendidos a la larga y media distancia.



Sin embargo, el gozo se fue al pozo y Panteras pisó el acelerador para volver a retomar la ventaja de la mano de su mejor hombre, Javier Mojica, quien a la postre terminaría con 24 puntos personales.