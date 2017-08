Demonios azules siembran pánico

(GH)

Los Demonios Azules del Duke “asustaron” a Distribuidora Superior y los venció categóricamente por marcador de 60-26 para instalarse en la semifinal del Torneo Uninvitaver de Baloncesto en la categoría Veteranos.



En la cancha #2 de la Unidad Deportiva Rubén Castro Bojórquez, el ahora semifinalista hizo buenos los pronósticos y es que para muchos, es el gran favorito al título de esta categoría gracias a su plantel que presume nombres como el del Ever Montoya, Alejandro Rodríguez, Francisco Amador, Rodolfo Zatarain o Edgar “Chino” Rebeles, por mencionar algunos.



Desde el inicio del cotejo, Duke logró distribuir de buena forma la “naranja” y se apoderó de los rebotes tanto ofensivos como defensivos lo cual le permitió tener ventaja de seis puntos de cara al segundo periodo.



El segundo cuarto fue similar, Distribuidora Superior intentó de diversas formas acercarse en la pizarra pero la defensa “azul” no permitió mucho daño y se llevaron cómodo margen de 16 unidades al descanso.



La parte complementaria fue más pausada, Duke planteó un juego más lento y procuró extender al máximo el reloj de tiro, en cambio, la Distribuidora intentó tiros de media y larga distancia pero éstos no se concretaron y poco a poco fueron cayendo en la desesperación.



Los últimos minutos fueron de mero trámite, los ahora semifinalistas hicieron algunos cambios para descansar jugadores y tenerlos listos para la ronda de semifinales que se disputarán la próxima semana.