La misión continúa

MEXICALI, Baja California(GH)

“Si logramos salvar a un solo niño del pandillerismo, si logramos fomentar en un solo niño valores de bien, entonces todo el esfuerzo habrá valido la pena”, las palabras del entrenador Ignacio Gella reflejan a la perfección la filosofía de la escuelita Soles Training Camp.



De visita en LA CRÓNICA, el entrenador español y titular los Centros de Formación del Club Soles de Mexicali, plática sobre el nuevo centro que están por abrir, lo que ha sido su estadía en Mexicali y su aventura como seleccionador nacional.



La mentalidad del formador es clara y concisa, terminar el proyecto a tres años por el que fue contratado, si bien es cierto no niega que le gustaría volver a dirigir profesionalmente, hoy en día, se declara con la concentración en Soles Training Camp al 100 por ciento.



No es para menos, la expansión que han tenido en los últimos años los Centros Formativos son dignos de llamar la atención, pues hasta ahora, son tres centros de paga, con un cuarto a punto de abrirse y tres gratuitos.



Será en Ciudad Deportiva en donde Soles Training Camp habrá nuevas clases y esto es algo que a “Nacho” lo tiene muy entusiasmado.



“Siempre existió ese gusanito de abrir nuestro Centro aquí, donde está nuestra casa, se habló con Saúl Castro (director del INDE), le gustó la idea, recibimos todo el apoyo y esa escuelita es ya un hecho”, confesó.



Asimismo se aseguró que los demás centros formativos seguirán vigentes, ya que lo que se busca es seguir formando valores en los niños y jóvenes de Mexicali.



“El proyecto de Soles siempre ha sido para la ciudad, para la familia, es nuestra obligación tratar de ayudar a la sociedad. Con respecto a los niños es genial lo que ellos transmiten, les das algo que no tienen, les damos una actividad de ocio y la toman con muchísima pasión y muchísimo entusiasmo”, recalcó.



Recientemente, Ignacio Gella estuvo al frente de la Selección Mexicana Sub 16 misma que terminó en sexto lugar general dentro del Campeonato FIBA Américas de Argentina, en donde clasificaron al Mundial los primeros cinco lugares.



“Estamos satisfechos porque a pesar de que nos hemos quedado a un solo partido de poder clasificar al Mundial de la Categoría, logramos la mejor participación de un equipo masculino en FIBA América”, resaltó.



Sin utilizarlo como escusa, el entrenador europeo se despidió compartiendo cuales son los detalles que más le duelen a México en categorías inferiores para poder dar ese salto de calidad que tanto se espera.



“Hay dos problemas muy fuertes en el baloncesto de México, uno de ellos son los problemas que existen entre Federaciones, Conade, Ademeba y al final esto no beneficia a nadie.



Y el otro son las distancias, para poder concentrar a un selectivo hay que gastar en boletos de avión, hospedaje y comidas y eso en países como Puerto Rico que son más pequeños, no tienen ese problema, pueden entrenar cada domingo, aquí nosotros entrenamos solamente 15 días”, sentenció.