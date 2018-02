Solano rescata el espectáculo

MEXICALI, Baja California(GH)

Lo prometido sigue siendo deuda, pues la afición que se dio cita ayer al Parque del Ferrocarril para presenciar la constelación de estrellas profesionales, se quedó con las ganas, pues al final no se presentaron.



Días previos, el equipo de la Familia Montenegro había anunciado para su juego ante el club Nueva Esperanza Jr, correspondiente al Torneo Interligas, peloteros como Sergio Mitre, Luis Juárez, José Amador y Javier Solano, verían acción, pero para desgracia del respetable, esto no sucedió.



Sin embargo, los presentes pudieron deleitarse con el recital de Solano, quien fue el único que acudió al llamado.



Javier Solano sigue en su etapa de preparación rumbo al verano y con excelente actuación, la Familia Montenegro se impuso 3-0 en contra de la Nueva Esperanza en acciones del Torneo de Invierno de Primera Fuerza de Interligas.



El “terrorista” lanzó siete entradas para llevarse la victoria en el juego vespertino de la jornada dominical.



Tras cuatro episodios trabajados, Solano llevaba juego perfecto, fue hasta el quinto rollo cuando se asomó el primer imparable pero aún así concluyó siete innings en los que no permitió carrera y recibió apenas dos indiscutibles.



Después del “00”, subieron a la loma Polo de la Madrid y Gustavo Báez con una entrada cada uno.



La derrota fue para Ever Arvizu en labor de seis capítulos. Ahí le hicieron las tres anotaciones producto de siete hits, además ponchó a tres hombres y no dio pasaportes.



Los representantes de la Liga Amateur se pusieron en ventaja apenas en el primer episodio con la anotación de Gilberto Rodríguez, después, en la cuarta, aumentaron la cifra en los spikes de Junior Hernandez y finalmente, Manny Alonso cerró la pizarra en el sexto rollo.