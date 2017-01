Un líder en todos los sentidos

MEXICALI, Baja California(GH)

Capitán e ídolo, lleva consigo un compromiso con la afición cachanilla como pocos y guarda la esperanza de volver a darle un titulo a Soles de Mexicali, es el capitán del equipo, Román Martínez.



Sus motivos para renovar con Soles los expresa de forma clara y sencilla: Soles tiene a la mejor afición de México, “Es por eso que volví con el equipo, tenemos a los mejores fan”, dice.



Además de que se conformó un equipo de jugadores que juegan con el corazón por delante, “Tenemos a Justin Griffin, Santiago Aguirre, Pedro Meza, no todos los equipos cuentan con ese tipo de jugadores, jugamos por la ciudad”, asegura.



El alero, sabe que no ha sido una temporada para sencilla para Soles, pero la ilusión y el objetivo no cambian, “Hay noches malas, lesiones, pero estamos concentrados en ganar el campeonato”, menciona.



“Somos un equipo joven, tenemos nuevos jugadores, nuevo entrenador, hemos tenido altibajos, pero el trabajo de Aguirre y Luke Martínez será fundamental”, extiende.



Tiene estima por Alejandro Martínez, entrenador de Soles, a quien enfrentó en algunas ocasiones en el paso de ambos por el circuito español de baloncesto, “Es una leyenda en España, es bueno para los jugadores jóvenes tener a alguien como él”, apunta.



“Amo a nuestro nuevo entrenador, le he dicho que hago cualquier cosa por él, he llegado a jugar un poco lesionado con tal de ayudar al equipo, se fija mucho en los detalles, le gustan los jugadores que en verdad juegan para el equipo”, comenta.



Martínez tiene claro objetivos, motivaciones y planes a futuro, “Ganar un campeonato, no hay nada como salir campeón con Soles, más que cualquier reconocimiento individual y con la selección, quiero ir a los Olímpicos por una medalla”, concluye.