¡A pelear por la 17!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Conseguir la corona 17 está en la mente de cada uno de los jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos de la organización de Naranjeros de Hermosillo que a partir de hoy encaran la campaña 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico.



Con el compromiso de ser el equipo que más veces ha levantado el cetro de monarca, los dirigidos por Lorenzo Bundy reforzaron todas las aristas de la escuadra para, desde el primer juego dejar en claro que serán protagonistas.



La cuota de experiencia está cubierta y los nombres de Carlos Gastélum, Jorge Flores, José Amador, Juan Pablo Oramas y Luis Alfonso García están listos para cargar con el peso del conjunto.



Comandados por el ex ligamayorista Domonic Brown y Jason Bourgeois, quien está en su segunda temporada, la legión extranjera tratará de aportar lo suficiente en una campaña que se espera espectacular por los ocho foráneos que cada institución puede tener.



En esta lista también lucen nombres como Chandler Shepherd, Casey Coleman y Ryan Verdugo, quienes pelearán por un lugar en la rotación, así como el relevista Austin House, el infield Hunter Dozier y el jardinero Bryce Brentz.



La cuota nacional de brazos también la componen elementos como Juan Pablo Oramas, quien será el encargado de subir a la lomita en el cotejo inaugural ante los Yaquis de Ciudad Obregón.



Este rubro también lo ocupan José Samayoa quien viene de una gran temporada en verano y César Vargas quien no tiene limitaciones por su organización de Grandes Ligas. Ambos buscarán ser de la baraja de abridores junto con Wilmer Ríos.



El “Chapo” parte como la gran esperanza de poder en el orden al bat, aunque tendrá como compañeros al mismo Brown quien en la pretemporada ha lucido sólido y al siempre temido Luis Alfonso García.



La baraja de relevistas está más amplia que nunca, y con un Raúl Barrón que se perfila para ser el cerrador vendrán nombres de jóvenes como Manuel Valdez, José Cambustón, Édgar Torres, Natanael Santiago y el veterano Heriberto Ruelas.



El tema de la receptoría al parecer quedó cubierto, y es que después de demostrar una sólida defensiva y un bateo que convence, Arturo Rodríguez tomará el mando y tendrá detrás de él a los hermosillenses Alejandro Flores y Julián León que estarán siempre listos.



La llamada “Llave del doble play” volverá a estar compuesta por Carlos Gastélum y un ya más maduro Jorge Flores, mientras que la tercera almohadilla estará disponible para Hunter Dozier y, en caso de que este no demuestre solidez, Fernando Pérez.



Con Brown en el derecho, Bourgeois en el central y Brentz en el izquierdo, los jardines ya tienen dueño, pero si se ocupa un recambio, los nombres de José Cardona y Norberto Obeso seguro aparecerán en la campaña.



Aunque en gran parte de los juegos de preparación la primera almohadilla fue para Luis Alfonso, Roberto Ramos ha demostrado que él también puede con el compromiso para cubrir esa posición.