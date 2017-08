Retoma actividad el hockey

(GH)

Luego de conquistar un oro, una plata y dos bronces en Olimpiada Nacional 2017, los talentos de hockey de Baja California han iniciado el ciclo 2017-18 en la Ciudad Deportiva.



Para el nuevo ciclo, la Asociación Estatal de Hockey, que dirige la profesora Teresa Encinas, ha distribuido a los talentos en las diferentes categorías y ramas, así también asignó los entrenadores para cada una de ellas.



Omar Benedith, entrenador medallista de oro en Olimpiada Nacional 2017, estará a cargo de las categorías Sub 15 y Sub 17 Femenil; Andrea Burciaga, quien ganó plata y bronce, trabajará con la Sub 15 Varonil.



Las categorías Sub 17 y Sub 19 Varonil estarán con Francisco Benedith, entrenador en jefe de Baja California; y en la Sub 19 Femenil trabajará con la jugadora internacional Jéssisa Sánchez.



De acuerdo a los planes de la Asociación de Hockey de la especialidad, talentos de hockey en las categorías Sub 15 y Sub 17, en ambas ramas, tendrán un fogueo importante del 14 al 17 de septiembre, en la tradicional Copa Indios en Guadalajara, Jalisco.