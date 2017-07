Navegando a las Ligas Mayores

MEXICALI, Baja California(GH)

Su temperamento se refleja en el diamante, aguerrido y disciplinado, esas tal vez sean las principales cualidades que sedujeron a los Piratas de Pittsburgh para la contratación del mexicalense Randy Romero.



El campo de béisbol infantil, Tres Peloteritos de la Unidad Deportiva Nacozari, le trae gratos recuerdos al jardinero cachanilla, pues fue en ese campo en donde prácticamente se desarrolló y elevó su nivel en el “rey de los deportes”.



Él mismo eligió esa sede para platicar en exclusiva con LA CRÓNICA sobre su vida deportiva.



En cada respuesta su semblante cambiaba de forma peculiar, no era para menos, desde hace varios años, Randy se ha mantenido lejos de Mexicali jugando beisbol profesional y cuando regresa a casa, disfruta cada detalle de la ciudad, cada rincón de su hogar, querido hogar.



¿QUIÉN ES RANDY ROMERO?



Randy Daniel Romero Alejo es un jardinero mexicalense de 17 años, quien hace poco cumplió el sueño de todo beisbolista, convertirse en jugador de un equipo de Grandes Ligas, al ser fichado por los Piratas de Pittsburgh.



El originario de Mexicali, Baja California y tiene el béisbol en su sangre, gracias a su padre, el ex beisbolista de los Águilas de Mexicali, Darryl Maurice Brinkley.



“Mi gusto por el rey de los deportes empezó por mi padre, tengo una familia beisbolera, mi hermano también lo practica y es algo que llevo en mi venas”, afirma sonriente.



Sobre su estilo de juego, Randy Romero guarda silencio unos segundos, analiza lo que va a decir y confiesa sin titubeos:

“Soy una persona a la que le gusta trabajar, en el campo soy aguerrido, fuerte, pero siempre respeto el béisbol, me gusta que la gente se vaya con un buen sabor de boca”.





INFANCIA Y PROFESIONALISMO



Randy empezó a jugar a los tres años con la Liga Amateur con el equipo Amateur Jr., posteriormente jugó con Pumas del Campestre de la Liga Félix Arce y tiempo después en la Liga del IMMS con Buzitos donde disfrutó la mayoría de su infancia.



En el año 2015 y con tan sólo 15 años, el pelotero cachanilla empezó su aventura profesional con el equipo de Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol.



“Fue Alejandro Lizárraga, scout profesional, a quien le agradezco por darme la oportunidad de incursionar en el profesionalismo con ese club que me dio muchas satisfacciones”, comparte.



Al momento de firmar con Olmecas, este club lo mandó a la Academia del Carmen en Monterrey, Nuevo León y ahí comenzó su historia para llegar al mejor béisbol del mundo.



“Antes del juego de estrellas de la Academia fue que me vio José Lavagnino y Jesús Valdez hijo del Gerente de Venados de Mazatlán y en el Draft de la Liga Mexicana del Pacifico, Venados me fichó”, declara con tono que mezcla la presunción y la humildad, pues él mejor que nadie, sabe que sus esfuerzos merecen ser contados.



SE CONVIERTE EN PIRATA



Randy Romero se fue a pretemporada un día con los Venados de Mazatlán y fue esa institución la que le dio la oportunidad para hacer pruebas con los Piratas de Pittsburgh con René Gallo, el jefe de los scouts latinoamericanos.



Luego de acudir a esa práctica con una mochila que además de cargar taquetes, guante, bat y pelota, cargaba sueños e ilusiones acumuladas por años, el jardinero de los Venados fue finalmente seleccionado.



“Mi primera reacción fue llorar de la emoción, cuando le informe a mi familia de esto se pusieron a llorar también y se sintieron muy orgullosos de mi, espero nunca defraudarlos porque son lo más importante que tengo en la vida”, dice con voz entrecortada.



El siguiente paso para Randy Romero es ir al caribe, al país de Republica Dominicana donde jugará la Dominic Summer League un mes y medio y posteriormente se reportará a los exámenes médicos con Pittsburgh en la Florida en Estados Unidos.



MENSAJE PARA LOS CACHANILLAS



Por último, la joven promesa, dedicó unas palabras a la gente de Mexicali que lo apoya y también les dio algunos consejos a los pequeños que apenas empiezan en la practica del deporte de pelota.

“Le doy muchas gracias a la gente de Mexicali, eh tenido muchas palabras de aliento, gente que no conozco pero le da gusto que represente a esta ciudad y a los niños les digo que siempre luchen, que sigan sus metas aunque sea difícil, el béisbol te trae muchas satisfacciones”.