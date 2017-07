Título recompensa a Almanza

MEXICALI, Baja California(GH)

Alejandro Almanza, jugador de jerarquía y capitán de Abogados tiene muchas finales en su trayectoria pero se dijo muy feliz y recalcó que todos los años busca jugar hasta las últimas instancias.



“Me sabe igual que las demás, es premio al trabajo, siempre lucho por estar aquí, por competir, es un esfuerzo de muchas personas que tienen familia y a veces se descuida por hacer este tipo de cosas pero aquí esta la recompensa”, comentó



Para Almanza, el grupo es lo más importante para conseguir campeonatos, señaló que el equipo tiene hombres, no nombres y fue eso lo que los llevó hasta la final.



“Eso nos hizo más fuertes, la gente decía que no íbamos a calificar, que no teníamos buen equipo y ve, ahora se demostró que somos un gran grupo, que es lo importante”.



El líder del campeón, subrayó que lo acontecido con Jonathan Partida (QEPD) fue un envión anímico a su favor y tuvo una palabras para él y su familia.



“Nos pegó muy duro a todos pero nos hizo redoblar esfuerzos, nos lo propusimos, se lo dijimos y ahora este campeonato es para él y su familia”, finalizó el capitán.