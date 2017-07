Alexis se hace la cruz

MEXICALI, Baja California(GH)

Fue el primer campeonato en la Liga Urbana de Primera Fuerza para el delantero Alexis Herrera y compartió su sentir sobre este título liguero.



“Es muy especial, es la primera vez que soy campeón en la Primera de la Urbana y estoy muy contento, tenemos grandes jugadores en Abogados y somos un gran grupo”, dijo feliz.



El ariete recalcó que la experiencia combinada con la juventud fue clave para la conquista de los objetivos trazados antes de empezar el torneo.



“Aquí hay jugadores de experiencia, con amplio recorrido pero la verdad ahora los jóvenes sacamos el coraje y con esta combinación juntamos un gran equipo y demostramos de lo que somos capaces”, recalcó.



La presión por fallar un penal en estas instancias no es fácil, es por eso que Herrera explicó su sentimiento sobre este tema.



“Es curioso, en todo el torneo no había fallado un penal y ahora en la final me tocó errarlo pero ahí esta la recompensa a todo el trabajo y la dedicación, por suerte pude marcar y darle ventaja a mi equipo”, expresó contento.



Por último, el hoy campeón dedicó el trofeo de campeón a su familia y los seguidores “negriblancos” que estuvieron durante todo el camino hacia la gloria.



“A mi familia y toda la afición de Abogados que siempre nos apoyó”, concluyó con una sonrisa.