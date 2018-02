Quiroz comanda a los Zorros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Isaac Quiroz estuvo intratable desde la lomita y con joya de pitcheo, Cetys Universidad derrotó 8-2 a la Universidad Autónoma de Baja California para emparejar su marca a dos triunfos y dos derrotas dentro de la “Copa Cimarrón” de beisbol.



Quiroz se subió al montículo del Campo #1 de la UABC y se alzó con la victoria al lanzar ocho entradas completas en las que permitió dos carreras y seis imparables, además dio dos pasaportes y ponchó a cuatro. En tanto que Aldrín Trejo fue el encargado de solventar el noveno rollo.



La derrota corrió a cargo Andrés Alcalá, quien sólo pudo retirar un tercio y recibió cuatro anotaciones producto de cuatro imparables, también regaló una base y no tuvo “chocolates”. Le relevaron Héctor Márquez, Josué González y finalmente Julián Meza.



El compromiso tomó rumbo desde el primer episodio, Alcalá no escondió nada y le pisaron el pentágono Marco Almonte, David González, José García y Keny Zambrano para el 4-0 parcial.



En el cuarto inning, doblete de Almonte produjo a Arturo Rodríguez para el 5-0 y después, tres “rayitas” más en la sexta terminaron por definir el encuentro a favor de los “Zorros”.



En cuanto a los locales, sus anotaciones llegaron el cuarto y sexto capítulo, primero en la humanidad de Yardley Espinoza y posteriormente en Aarón Mendías, quien arribó al plato con sencillo de Alejandro Martínez.



Por los ganadores, los que mejor batearon fueron Arturo Rodríguez de 3-2 y Marco Almonte de 4-2, mientras que por los derrotados, Alejandro Martínez bateó de 3-2 para ser el más destacado de su equipo en ese renglón.

Tubería estropea jornada



El juego entre la Familia Montenegro y la Universidad Autónoma de Sinaloa que se tenía programado para jugarse a las 13:00 horas en la UABC no se pudo llevar a cabo debido a que el campo sufrió un encharcamiento debido al rompimiento de una tubería de agua.



Asimismo, la actividad del torneo regional continuará el día de hoy con los encuentros entre la UAS y el Instituto Tecnológico de Mexicali a las 9:00 horas y posteriormente, al mediodía, nuevamente el ITM se medirá ante la UABC.