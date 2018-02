Club Mexicali cierra con broche de oro

MEXICALI, Baja California(GH)

En duelo digno de una final, Club Mexicali venció 30-20 a Cidea Reds y se llevaron el primer lugar de la Copa Duke-Panteras en la categoría Estrellita.



El entretenido compromiso tuvo como sede el platel educativo 16 de Septiembre campus Villanova, el cual gozó de una extraordinaria presencia de padres de familia, quienes apoyaron en todo momento a los protagonistas.



Julio Pizano, quien a la postre se erigiría como el jugador más valioso aportó tanto en defensa como en ataque y fue pieza clave para que su equipo no perdiera la ventaja que tomaron en el primer parcial de 6-0.



Pese a no conseguir unidades en los primeros diez minutos, Cidea no cayó en el desánimo y con un buen desempeño en el segundo cuarto se pusieron a cuatro puntos de cara a la segunda mitad.



Ya en la parte complementaria, Pizano no dejó duda de su calidad y aumentó su puntaje a 16, mientras que Cidea, nunca bajó los brazos y demostraron porque fueron uno de los mejores equipos del torneo.



Por los “reds”, Sabino Martínez fue el más destacado al ser el primero en planear las jugadas y aportar 14 puntos, los cuales fueron fundamentales para tener a su equipo en la lucha por el título en todo momento.