Martín Paz y su cita con el destino

MEXICALI, Baja California(GH)

El árbitro decretó el final del encuentro y el club Deportivo Baja se supo campeón, justo en ese momento, Martín Paz, cerró sus ojos e infinidad de cosas pasaron por su cabeza, no era para menos, el mediocapista superó varias adversidades extra cancha, antes de alcanzar este logro.



Una fuerte lesión por poco lo deja fuera de la competencia, sin embargo gracias a la rehabilitación y a la confianza de sus compañeros y cuerpo técnico, el jugador veterano pudo después de mucho tiempo, volver a conquistar un trofeo importante.



“Hacía mucho tiempo que no ganaba un título importante y éste se disfruta más por haberlo hecho al lado de personas que estuvieron conmigo en mis primeros años de futbol, me hicieron la invitación este año y mira ahora, somos campeones”, comentó.



“Sufrí un desgarre en la ingle hace dos meses, no podía ni caminar, me perdí los últimos juegos del rol regular, pensé que no jugaría liguilla, pero mi fisioterapeuta me sanó y gracias a Dios pude volver a jugar”, extendió.



Asimismo, Martín Paz no dejó escapar la oportunidad de dedicarle este campeonato a su esposa e hijo, quienes están advertidos de que seguirá en el futbol al menos 10 años más, así lo dijo entre risas el camiseta #27 del campeón de veteranos.