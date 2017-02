Roberson se siente orgulloso de representar a México

MEXICALI, Baja California(GH)

El jardinero central, Chris Roberson de Águilas de Mexicali expresó su sentir por su recién inclusión al roster de la selección mexicana para el Clásico Mundial.



Fue algo de lo que tenía vario tiempo esperando, pues cuenta con la naturalización mexicana, “nosotros estábamos esperando por esta decisión, siempre quise formar parte del equipo en los últimos años”, comentó.



Es un veterano de mil batallas, pero en el terreno de juego se desenvuelve como un novato, Roberson se siente en el mejor momento de su carrera y que su nombre aparezca en el roster, lo confirma.



“Tengo bastantes años aquí, estoy en un gran momento en mi carrera, me hace sentir orgulloso la forma en la que los mexicanos me han aceptado”, dijo.



Sabe de la calidad del béisbol mexicano, pero en esta clase de eventos es donde se va a demostrar ante los ojos del mundo.



“México tiene un gran equipo, será una competencia fuerte, pero va a servir para demostrar lo que tiene México”, expresó.



Como uno de los emblemas del equipo, siente tristeza de que la gran temporada de los emplumados no haya podido concluir con el campeonato caribeño.



“Tengo un poquito de tristeza porque nos ha faltado solo un poco para ganar, quisiéramos ganar este tipo de torneos todos los años, pero vamos a ver como salen las cosas la siguiente temporada”, concluyó.