Jake Sánchez: "El sueño es Grandes Ligas"

MEXICALI, Baja California(GH)

El relevista más destacado de la pasada temporada de la Liga Mexicana y actual integrante de la selección mexicana en el Clásico Mundial,apunta a lo más alto posible:Su organización Atléticos de Oakland, no lo ha tomado en cuenta para los entrenamientos con miras a la Gran Carpa, por lo que deberá integrarse al campamento de ligas menores en marzo.A pesar de tener ofertas en la Liga Mexicana de Béisbol con Toros de Tijuana y Rieleros de Aguascalientes, el originario de Brawley, California de momentos no las tomará,, aseguró.No puede ocultar el orgullo que siente por formar parte del roster de la selección mexicana. Del 9 al 12 de marzo en Guadalajara, Jalisco, compartirá el grupo “D” con Puerto Rico, Italia y Venezuela., comentó.Aún no conoce el rol que tendrá en el bullpen, pero su preparación será junto a su paisano y flamante refuerzo de Dodgers , Sergio Romo,, expresó.Después dela final de la Serie del Caribe ante Puerto, reconoció que falló su serpentina, Así es el juego, Puerto Rico aprovechó cuando yo fallé. Quería traer una Serie del Caribe a Mexicali y a México, pero las cosas no salieron”, dijoEn lo individual, fue la mejor temporada de su carrera, premio el mejor relevista y el campeonato de la pelota invernal con