"Venado no es boxeador": Andrés Tapia

MEXICALI, Baja California(GH)

El púgil Andrés Tapia no le da muchas vueltas al asunto y sentencia, “El Venado no es un buen boxeador, es un peleador y nada más, pero no boxea”.



Y es que el popular “Maravilla” ha estado en los últimos años en las peleas de mayor relevancia en tierras cachanillas y gracias a eso, según sus propias palabras, le da argumentos para opinar con conocimiento de causa.



Será este sábado 13 de enero cuando Tapia intente acabar con el invicto de Luis “Venado” López en pelea estelar que se montará en la velada boxística que JR Promotions armará en el Gimnasio de Mexicali.



Concentrado al cien por ciento y estando bastante cerca del peso pactado, el cual será en la división Peso Pluma, el discípulo de Sergio Ortega dijo sentirse tranquilo de cara a un combate que no le inquieta en lo más mínimo, pero que a la vez lo tiene consciente que es su pasaporte para retomar el camino del que se salió hace un tiempo.



“He tenido peleas más duras en el transcurso de mi carrera, no se me hace a mí un rival de mucho peligro, yo tengo la experiencia suficiente como para poderle dar una clase de boxeo esa noche”, asegura.



Casi de manera inmediata, se toma unos segundos en silencio y replantea su pensamiento; “Él es un muchacho muy popular en redes sociales solamente y eso para mí es importante también, porque le estaría ganando a un peleador invicto, que además es campeón y eso me estaría de nuevo abriendo algunas puertas”.



Asimismo, Andrés Tapia, no dejó pasar la oportunidad para hacer una dedicatoria hasta el cielo para su señor padre. “Todas mis peleas se las dedicó a él, es el ángel que me cuida desde arriba”.