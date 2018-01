Dan de topes a Cimarrones

Morelia, Michoacán(GH)

Un debut amargo fue el que tuvo el equipo de Cimarrones de Sonora en la Copa MX al caer como visitantes por 3-0 en contra de Monarcas Morelia en el estadio Morelos, en la primera fecha de la edición Clausura 2018.Tras este resultado, los sonorenses siguen sin sumar un solo punto en calidad de visitante en el certamen copero, con cinco derrotas en el mismo número de compromisos, con cuatro goles a favor y once en contra.Las desatenciones en la zaga les costaron caro al cuadro "cornudo" en los primeros minutos para rápidamente colocarse en desventaja, lo que a la postre significó una losa irrevocable en el marcador.El primer tanto del encuentro cayó apenas a los tres minutos del silbatazo inicial tras un servicio desde la banda izquierda de Salvador Reyes para que Miguel Sansores rematara de cabeza sin marca en el área para mandar guardar el esférico.La ventaja para la escuadra michoacana no tardó en aumentar y al 8’, en un cobro a balón parado, Juan Pablo Rodríguez mandó un centro que terminó en doble cabezazo para que nuevamente Sansores vacunara al arco de Gabino Espinoza con el 2-0.El dominio de los locales continuó en cancha, pero sin poder clavar su tercera anotación en ese lapso. El primer aviso de los dirigidos por Mario García fue un disparo de media distancia de Bernardo López a las manos del portero rival, para mandar las acciones de esa manera al descanso.En la segunda mitad, la primera oportunidad de los del Ascenso MX para romper el cero fue al minuto 49 con un disparo de "Jesi" Silva tras un rebote del arquero, pero que nuevamente este último salió a achicar para atajar el remate.Al tener una cómoda ventaja, el conjunto que dirige Roberto Hernández disminuyó la velocidad de su juego, pero eso no fue impedimento para clavar el tercer gol al 81’, por conducto de José Chávez, con un cabezazo en el área tras servicio procedente de la banda izquierda para poner cifras definitivas.