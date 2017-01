Soles prolongan mala racha

MEXICALI, Baja California(GH)

Soles de Mexicali volvió a caer en su visita ante Barreteros de Zacatecas, las lesiones y el bajón de juego volvieron a pesar y tuvieron como dividendos el descalabro por 89-81 en su juego #28 de la Temporada 2016-2017.



En el gimnasio Profesor Marcelino González de la capital zacatecana, se vivió otro ajustado encuentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde el segundo lugar (Soles), cayó ante el sexto (Barreteros).



La racha negativa del equipo del astro rey se extendió a tres derrotas en fila, después del encuentro, tendrá ocho juegos consecutivos en casa además de la Liga de las Américas.



Soles padeció de la baja por lesión de uno de sus armadores principales, Pedro “Pery” Meza, tuvo que resolver el enigma con Joseph Soto, que jugó con gripe y José Estrada, quien no ha tenido mucha actividad en la temporada.



Carl Jones con 29 puntos, dos rebotes y dos asistencias, en compañía de Paul Marigney con 26 puntos, 14 rebotes y una asistencia, fueron los principales artífices del descalabro del equipo de la capital bajacaliforniana.



Mientras Justin Keenan volvió a cargar con la ofensiva en sus hombros, hizo 29 puntos, pero no fueron suficientes para revertir el mal paso.



En un principio Soles se hizo con la ventaja, al terminar los primeros 10 minutos se fue arriba 29-27.



Los problemas aparecieron en el segundo bloque, Marigney en compañía de Jones hicieron de las suyas ante la defensiva de los de Alejandro Martínez y se fueron al descanso arriba por marcador de 50-45.



En el tercer bloque, Soles no encontró las vías para detener los ataques de Barreteros y un triple de Marigney puso la pizarra 60-49 y enmarcó su mayor diferencia en contra del encuentro para la visita (11 puntos).



Con cuatro minutos y 34 segundos por jugarse, un lanzamiento dentro de la pintura de Keenan emparejó a 76 el encuentro, pero en los minutos finales, Provost hizo la diferencia definida, lo que dejó a Soles con su paso de luz y sombra.