Polanco recolecta los frutos

MEXICALI, Baja California(GH)

César Polanco, director técnico campeón con el Club Barcelona, resaltó el desempeño de sus dirigidos durante todo el torneo y se dijo muy satisfecho de los realizado en esta final en la que vencieron a su similar de Juventud 2000.



“Es un torneo muy corto pero los niños sacaron los resultados en todo momento, nos fuimos de líderes todo el torneo y ahora aquí están los resultados, me siento muy contento con el desempeño de todos los muchachos”, dijo feliz.



“Goles que no haces, te los han de hacer”, fue la frase que recordó Polanco al no finiquitar el partido antes, lo que les provocó sufrir de más en los minutos finales del encuentro.



“Yo hablo con ellos en todo momento, sabíamos que si no liquidábamos el partido, en un descuido nos podían poner en aprietos y así fue, pero por suerte pudimos mantener la ventaja y se dio el resultado”, añadió.



Para finalizar, el ahora campeón compartió unas palabras a los padres de familia, quienes son el sostén y principales impulsores de los niños que acuden a cada entrenamiento y partido con el fin de divertirse en el deporte que más les apasiona.



“En esta edad es muy importante el apoyo de los papás, en muchas ocasiones llegan a venir solos a los partidos, es vital que los padres de familia estén con ellos y les inculquen el deporte, la actividad física para ser mejores seres humanos”, concluyó con una sonrisa.