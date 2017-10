Esto apenas empieza

MEXICALI, Baja California(GH)

Soles de Mexicali no “calentó” la duela y tropezó en su primera prueba de pretemporada al caer 86-80 en contra de San Diego Elite, de cara a la campaña 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Si bien el marcador pasa a segundo término, el equipo de Iván Déniz debe de mejorar en muchos aspectos si pretende ser un protagonista en la temporada venidera.



El equipo cachanilla disputó este encuentro en el gimnasio de Cetys Universidad, lugar que ha venido siendo su casa en los últimos días, debido al mantenimiento que está recibiendo el Auditorio del Estado.



Asimismo Soles, aún no pudo contar con sus principales figuras. Orlando Méndez miró pocos minutos de acción, mientras que Eugene Phelps no vio acción, en tanto que Lorenzo Mata aún no arriba a Mexicali.



Ya en el partido, Soles estuvo arriba en el marcador en los tres primeros periodos, pero en el último cayeron 31-18, lo que significó una derrota inesperada.



La rotación de jugadores fue el común denominador de este partido, Déniz se dedicó a probar a cada uno de los jugadores que registraron para este partido, debido a la escasez de tiempo con el que cuentan para nombrar al plantel que disputará el certamen nacional.



Otro aspecto que se observó del equipo fue su dinamismo, Soles dejó ver que será un equipo muy “ligero”, con mucha juventud, misma que en ocasiones jugó en su contra al cometer errores costosos en el marcador.



Omar Richards fue el mejor anotador por los locales con 20 unidades, seguido de Manny Hernández con 14, mientras que por los “sandieguinos”, Javollite Byrd consiguió 21 puntos.



Soles seguirá el plan de pretemporada en el bajío mexicano, el próximo jueves viajará a la ciudad de Aguascalientes donde disputarán dos partidos, incluyendo uno más en Zacatecas.