Soles, lucha por el liderato

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha sido una temporada de claroscuros, de altas y bajas, sin embargo en la parte más importante del rol regular, el club Soles de Mexicali se mantiene hasta el momento como líder de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, por lo que su misión será en las series restantes, mantener dicha posición.



Hoy en la Ciudad de México, el representativo cachanilla enfrentará a los Capitanes en el primero de dos encuentros, en una serie que tiene un sabor especial, púes apenas un punto es lo que separa a los dos conjuntos en la tabla de posiciones.



Veintitrés victorias y once derrotas le dan forma a los 57 puntos que ostenta Soles en la cima que comparte con los sorpresivos Mineros de Zacatecas que presumen misma foja, mientras que detrás de ellos, pisando fuerte vienen los Capitanes con saldo de 22 triunfos y 12 descalabros.



Este par de encuentros servirá asimismo al entrenador Iván Déniz como parámetro para medir a su equipo de cara a los playoffs, pues el “examen” luce por demás interesante tomando en cuenta que la plantilla de los capitalinos presume nombres como el de Héctor Hernández o Gabriel Girón o Ernesto Oglivie.



Conseguir al menos una victoria en esta serie no significará solamente mantener una semana más el liderato general, sino también será un aliciente anímico importante, púes el actual subcampeón no ha podido mantener esa regularidad de años atrás.



En cuanto a lo deportivo, Soles no presentará muchas sorpresas, Orlando Méndez y Joseph Soto serán los encargados de coordinar las ofensivas, mientras que Eugene Phelps, William Sharpe y Jonathan Flowers estan destinados a ejercer su poder en la pintura.



Será más que simples puntos los que se pongan en disputa, esto debido a la paridad que ha arrojado esta temporada y por ende, todos los equipos buscan terminar en la mejor posición posible, para en un futuro cercano sacar mayor ventaja en playoff en cuanto a los juegos de local se refiere.