Ángela disfruta su noche al máximo

MEXICALI, Baja California(GH)

Al término del juego en el que se coronó campeona con su equipo Pumitas Mexicali, una emocionada Ángela Burgueño platicó un poco de su sentir al ser pieza clave de su equipo para levantar el campeonato de la Copa de la Amistad en la categoría Biberón.



“Me siento muy feliz, estoy muy contenta porque quedamos campeones y recibimos nuestras medallas”, dijo sonriente.



Hacer dos goles en una final no es una tarea fácil, es por eso que Burgueño se dijo orgullosa de ayudar a su equipo con las anotaciones.



“Estoy emocionada porque metí dos goles, fui muy feliz cuando la pelota entró en la portería del otro equipo”, dijo un poco tímida.

Asimismo, la goleadora felina demostró tener carácter en momentos de tensión, cuando su entrenador le dio la responsabilidad de ser una de las pateadoras en la tanda de penales, tarea que aprobó con honores.



“No me sentí nerviosa, sólo pateé muy fuerte para que la pelota entrara y el portero no pudiera taparla”, explicó decidida.



Fue una noche de intensas emociones para Ángela Burgueño, al grado de no poder contener el llanto de felicidad, limitándose a dedicarle este logro a su madre.



“Se lo dedico a mi mami”, finalizó con voz entrecortada y ojos llorosos.