Amarga experiencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Hace menos de un mes cumplió su deseo de pelear en tierras cachanillas y es que a pesar de que ser prácticamente de Mexicali, el púgil Cristian “Ruso” Olivas empezó su trayectoria boxística fuera de casa.



Sin embargo, el cierre de año no resultó tan agradable como pensaba, púes el peleador México-americano nacido en Riverside, California se dijo decepcionado de los dirigentes cachanillas que toman las riendas de este deporte.



Olivas cayó por decisión dividida ante Rolando “Indio” Paredes en pelea de Campeonato Estatal de Peso Mediano, platillo estelar de la función que montó Cachanilla Promotions en el Gimnasio de Mexicali, no obstante más allá de su derrota, Cristian Olivas acusa anomalías en el veredicto de la pelea.

LOS HECHOS



Fue una pelea dura, complicada, de eso hasta el mismo Cristian Olivas está consiente, aún así asegura haberse sentido ganador del combate en todo momento.



“Nunca sentí él (Paredes) dominará la pelea, nunca sentí su pegada, Indio posiblemente tiró más golpes, pero muchos fueron a mi guardia, yo cerré mejor e incluso lo puse mal en los últimos rounds”, señaló.

Al momento que concluye la pelea, Cristian comenta que empezó a ver algunas cosas extrañas y entonces el temor a un resultado negativo empezó a acrecentarse.



“Cuando el anunciador va decir el veredicto, se le acerca alguien de la Comisión de Box y le susurra algo al oído, yo noté el rostro de sorpresa en el anunciador y segundos después señalan como ganador a Paredes”



“Tanto él (Paredes) como yo, nos llevamos una sorpresa, el Indio no se la creía que había ganado, nosotros intentamos buscar al Presidente de la Comisión de Box, después de salir del vestidor, para verificar las puntuaciones, pero todas las personas nos dijeron que ya se había ido”, confiesa.





ANOMALÍAS ANTES Y DESPÚES



El presagio resultó negativo desde la misma ceremonia de pesaje, en la que Olivas empezó a sentirse tensionado, debido al favoritismo que presencio hacía su rival, de parte de los comisionados.



“En el pesaje todo fue muy rápido, nosotros parecíamos los visitantes, Paredes se subió a la báscula y se bajó cuando ésta todavía estaba bailando, no nos dieron oportunidad ni de reclamar”“El señor Wilhelmy (Presidente de la Comisión de Box) le dijo incluso a mi entrenador que si al final de la pelea no estábamos de acuerdo con el fallo, podíamos apelar, lo sentí como una advertencia de lo que iba a pasar”, denucia.



Un día después del combate, el equipo de Olivas se dio a la tarea de buscar al Presidente de la Comisión para interponer su protesta en tiempo y forma como sentencia el reglamento, pero las anomalías continuaron.



“Nos citamos en un lugar co el Presidente de la CBM, su Secretario y otro Comisionado, cuando pedimos las tarjetas de los jueces para revisarlas, nos dijeron que ya nos las tenían y nos entregaron un concentrado hecho a mano en una hoja en blanco”, indica Olivas.



“Cuando mi equipo se pone a revisar las puntuaciones, nos percatamos que en una tarjeta se me quita un punto, cuando en la pelea nunca hubo puntos menos, cuando reclamamos esto, el Secretario se puso nervioso”, extiende.



DECEPCIONADO



Cristian Olivas niega rotundamente estar buscando una revancha con Rolando Paredes, asegura que su única intención fue denunciar las anomalías que están ocurriendo en el boxeo de la ciudad, púes a su juicio personal, las cree dañinas para el boxeo.



“Yo ya había escuchado que estas cosas pasaban aquí, pero yo me sentía seguro de mí mismo, quería demostrar de lo que estaba hecho”, comparte.



Es por este motivo, que para el Ruso Olivas pelear por primera vez en Mexicali, resultó una experiencia desagradable, por lo que sus deseos de repetir en el encordado de la capital bajacaliforniana simplemente se han esfumado.



“La verdad yo no quiero, no me interesa pelear aquí mientras esté la misma Comisión de Box, yo veo que el ambiente y la afición de Mexicali son mucho mejores que las de otras partes del estado, pero con esta Comisión la verdad no me interesaría volver a pelear”, sentencia.