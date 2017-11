Soles derrota a Fuerza Regia

MEXICALI, Baja California(GH)

En duelo de poderes, los Soles de Mexicali vencieron 75-67 a Fuerza Regia de Monterrey y se subieron al liderato general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su edición 2017-2018.



El partido prometía emociones y así fue, cachanillas y regios no quedaron a deber y regalaron un encuentro en donde los locales tuvieron que venir de atrás para derrotar a una escuadra visitante que no estuvo fina en la segunda parte.



El primer periodo resultó muy intenso, ambas quintetas convirtieron el duelo en un juego muy ríspido, de mucho choque, resultando Soles el ganador por la mínima de la mano de Eugene Phelps y Manny Hernández, el primero anotando once unidades y Hernández saliendo desde la banca para encestar ocho puntos consecutivos.



Ya para el segundo cuarto el cotejo cambió, Soles tuvo diez minutos para el olvido, solamente concretaron nueve unidades por 19 de los regios, quienes tomaron la delantera 44-32 de cara a la parte complementaria.



Contrario al segundo, el tercer parcial fue de los cachanillas, Eugene Phelps aumentó su producción a 23 puntos y a Jhonathan Flowers se le abrió el aro, ya que en los primeros 20 minutos de juego obtuvo uno de once en tiros de campo, mientras que por los visitantes, Juan Toscano y Kenny Adeleke se metieron en problemas de faltas y tuvieron que un largo periodo de tiempo, lo cual fue aprovechado por Mexicali.



Los últimos diez minutos siguieron siendo de Soles, R.J. White y Joseph Soto levantaron a la afición con espectaculares jugadas que les rindió frutos y por ende la extensión de la ventaja. Finalmente, los últimos segundos fueron fiesta cachanilla, quienes se llevaron el reñido encuentro 75-67.