Soles pierde ante Toros de Nuevo Laredo

MEXICALI, Baja California(GH)

Esta vez los Soles de Mexicali no pudieron realizar una buena faena y cayeron ante los Toros de Nuevo Laredo por marcador de 77-76 en el segundo juego de la serie por la jornada 28 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Contrario a lo sucedido el jueves, los cachanillas no tuvieron un buen accionar dentro de la duela del Auditorio PSF, aunque bien pudieron llevarse la victoria, pues tuvieron el último tiro del juego, el cual no fue efectivo por parte de Orlando Méndez con décimas de segundos en el reloj.



Los últimos diez minutos tuvieron un tinte dramático, después de un tercer parcial poco productivo para Soles, vinieron de atrás y tuvieron en más de una ocasión la posibilidad de adelantarse en la pizarra pero para su desgracia los lanzamientos no cayeron y sufrieron su primera derrota del año.



Como lo habíamos mencionado, el tercer periodo fue el que inclinó la balanza a favor de los visitantes, Mexicali no se comportó bien en la zona defensiva y cayó en ese parcial 27-18. Jerime Anderson y Wilfrido Pagán fueron los mejores por los Toros y con tiros de media y larga distancia le dieron a su equipo una ventaja importante de cara al último cuarto.



La primera mitad fue muy pareja siendo los locales quienes se llevaron ventaja de un punto al medio tiempo. Eugene Phelps y Joseph Soto fueron los más activos con doce y nueve puntos respectivamente.



Los próximos compromisos de Soles serán de visita en la ciudad de Monterrey cuando se enfrenten a los líderes, Fuerza Regia los próximos 12 y 14 de enero.