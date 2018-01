Águilas de Mexicali tiene tercer triunfo sobre los Venados de Mazatlán

MEXICALI, Baja California(GH)

No es una repetición, ni una copia de los dos primeros juegos, por tercera vez en la serie, C.J. Retherford se volvió a poner el traje de héroe y con un batazo, le dio a los Águilas de Mexicali su tercer triunfo sobre los Venados de Mazatlán en la serie de repesca de la Liga Mexicana del Pacífico 2017-2018.



En la novena entrada, el “Conejo de la suerte” produjo la única carrera del encuentro, Walter Ibarra se envasó con un batazo que se impactó con el lanzador permitiéndole llegar a la primera almohadilla, después Yuniesky Betancourt avanzó a Ibarra con toque de sacrificio y acto seguido, Retherford conectó imparable hacia el jardín izquierdo para poner la pizarra 1-0, que a la postre fue la definitiva.



Fue un duelazo de pitcheo el que se presentó en el estadio Teodoro Mariscal, Justin De Fratus y Dustin Crenshaw estuvieron intratables desde la loma y le dejaron al pitcheo relevista la responsabilidad de las últimas entradas.



De Fratus lanzó por espacio de siete entradas en las que le conectaron dos hits y cero carreras, además regaló una base y ponchó a cinco. Le relevaron Ryan Kussmaul, quien se llevó la victoria al retirar el octavo episodio y Anthony Carter, mismo que se agenció el rescate al sacar los últimos tres outs.



Por su parte, Crenshaw trabajó ocho capítulos, en los cuales le hicieron cuatro imparables sin recibir anotación, pasó a uno por pelotas malas e hizo out a tres por la vía de los strikes. La derrota fue para Nick Struck al permitir la carrera del despegue.



Otro que también fue parte esencial del triunfo emplumado fue Roberto López, el jardinero realizó un “atrapadón” pegado la barda en la última entrada, pues de no haber sido así, los mazatlecos se habrían alzado con la victoria pues tenían un hombre corriendo por la inicial.



Cabe destacar que los Águilas tenían casi 15 años sin ganarle a los Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal en fase de playoffs, fue el siete de enero de 2003 cuando lo hicieron por última ocasión.



El día de hoy se jugará el quinto de la serie el cual iniciará en punto de las 17:00 horas y tendrá como lanzadores abridores a Javier Solano por los norteños y a Roy Merritt por los del puerto.



PIZARRA 123 456 789 C H E



MEXICALI 000 000 001 1 6 0



MAZATLÁN 000 000 000 0 3 0



Pitcher ganador: Ryan Kussmaul (1-0)



Pitcher derrotado: Nick Struck (0-1)



Salvamento: Anthony Carter (1)



Jonrones: No hubo



Duración: Dos horas con 57 minutos



Estadio: Teodoro Mariscal



Asistencia: 10,499