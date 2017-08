Margarito confía en su talento

(GH)

Antonio Margarito confía tanto en su talento y en su preparación, y tiene una mentalidad tan ganadora, que considera que su pelea ante Carson Jones será la que lo acerque a disputar otro campeonato mundial, pues su intención no sólo es ganar, sino hacerlo de manera contundente.



Margarito (40-8-0, 27 ko’s) se presentó ayer en una conferencia de prensa en Chihuahua, donde el 2 de septiembre en el gimnasio “Manuel Bernardo Aguirres” de la capital chihuahuense se enfrentará al estadounidense Carson Jones (40-11-3, 30 ko’s) en función de promociones Zanfer con el apoyo del Municipio de Chihuahua que será transmitida por la Casa del Boxeo, Azteca 7.



“He hecho una gran preparación, me siento con la fortaleza, rapidez y mentalidad de hace años, verán al Margarito poderoso y agresivo al que están acostumbrados. Vamos a salir con el brazo en alto y a darle un gran espectáculo a la gente de Chihuahua”, dijo Margarito.



El ex campeón mundial Welter OMB, AMB y FIB dijo que espera volver a ser campeón pronto, y que el título de la división Superwelter es una asignatura pendiente en su carrera.