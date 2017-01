Dice no al protagonismo

MEXICALI, Baja California(GH)

Christopher Jess Retherford, conocido como el “Conejo” y quien comienza a ser uno de los más queridos de la afición emplumada por sus actuaciones, describió la temporada para el equipo y la forma en como afrontan los playoffs.



“Ha sido un largo años de subidas y bajadas para todos, tratamos de terminar fuertes para darlo todo en playoffs”, comentó.

Sobre el rival de Águilas en la repesca, Mayos de Navojoa, C.J.



conoce los puntos fuertes del equipo que terminó la temporada regular con marca 39-29 y mostró su completo accionar en la temporada.



“Es un gran equipo, tiene el mejor récord en la liga, están completos, tiene muy buenos bateadores, así como pitchers”, reconoció.



Según C.J., las claves de los emplumados en la temporada, pronunció que la fortaleza del equipo se encuentra en la loma de los disparos.

“El pitcheo ha sido la clave, de nada sirve si llegamos a la séptima entrada con la ventaja y no la podemos mantener, el pitcheo ha sido muy completo en la actual temporada, tenemos un bullpen fenomenal”, sentenció.



Llegó a la serie final cerca del liderato de jonrones, se enfrascó en una lucha que José “Chapo” Amador ganó a su favor, pero para el “Conejo” impartan más los dobletes que los bambinazos.

“Para mí no es tan importante, me concentro más en mantenerme en la cima de los dobletes”, confesó.



Terminó la temporada con (26), detrás de los (28) de Ronnier Mustelier, se quedó cerca del récord de (30) de Agustín Murillo con Yaquis en la temporada 2008-09.



Pero eso sí, los cuadrangulares le agradan cuando son para ganar un juego cerrado.



“Solo me importan cuando son para ganar un juego (jonrones) como el grand slam del otro día, son grandes momentos, que me hacen seguir trabajando”, expresó.