Reyes no siente presión

MEXICALI, Baja California(GH)

Los jugadores de la Liga Amateur de Mexicali despertaron ayer con la ilusión de ser campeones estatales ante su gente, sin embargo, eso no pudo suceder y ahora tendrán que ir al puerto en busca de la hazaña, algo que al menos a Heriberto Reyes, le tiene sin cuidado.



“No es algo que nos asuste, ni algo que nos cause presión, nosotros queríamos coronarnos en casa, cuando ganamos el primer juego, pensamos que así iba a ser, pero no se dieron las cosas, no hay de otra que ir con todo a Ensenada”, expresó.



El experimentado jugador de la “Ola Naranja” reconoció que el equipo estuvo un tanto flojo por diferentes lapsos de los dos juegos y eso al final se pagó caro, aunque también reconoció el mérito de su rival.



“Pensamos que iba a ser menos complicada esta jornada, sentíamos que aquí se acabaría todo, pero pues ellos también vinieron a darlo todo, no resta más que reconocerlos”, indicó.



Heriberto Reyes dijo tener una motivación especial para esta final, pues dijo que el campeonato en caso de darse va dedicado para su hijo Nolan Reyes.