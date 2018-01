Victoria para Soles ante Toros de Nuevo Laredo

MEXICALI, Baja California(GH)

Con oreja y rabo, fue como salieron los Soles de Mexicali del Auditorio Papelería San Francisco al apalear 93-72 a los Toros de Nuevo Laredo por la jornada 27 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Los cachanillas superaron de principio a fin a unos tamaulipecos que opusieron poca resistencia en el recinto ubicado en la Ciudad Deportiva que albergó poco más de 3500 espectadores.



Con este resultado, Soles subió al subliderato general con 17 triunfos y ocho derrotas, mientras que Toros bajó al sexto sitio con marca de once victorias por 14 descalabros.



El primer periodo comenzó muy errático, ambos conjuntos se vieron titubeantes de cara al canasto y los primeros minutos tuvieron pocas unidades. Faltando cuatro minutos en el reloj, Soles empezó a mover mejor el balón y de la mano de Eugene Phelps se llevaron el parcial 26-13.



El segundo cuarto fue más parejo, el coach Iván Déniz le dio juego a varios elementos de la banca, los cuales aprovecharon la oportunidad. Jugadores como Aaron Valdez y Kohl Meyer conquistaron unidades claves para que los locales no perdieran la ventaja. Por parte de la visita Wilfrido Pagan estuvo incontenible desde la larga distancia y ayudó con diez puntos a su equipo para que el parcial terminara 24-23 a favor de Soles.



El tercer segmento fue el que sepultó a los taurinos, el ataque mexicalense liquidó a la defensa rival y se adjudicaron el episodio 24-14. Por Mexicali, Orlando Méndez comandó la planeación de las jugadas, Phelps bajó rebotes ofensivos que se reflejaron en puntos y Meyer aportó seis unidades para registrar su mejor actuación en lo que va de la liga.



Los últimos diez minutos fueron de mero trámite, Déniz dosificó a sus jugadores y le permitió la entrada a basquetbolistas como Luis Quintero y Ramón Barreno, mismos que no desentonaron y jugaron prácticamente todo el parcial, el cual terminó 19-22 a favor de Nuevo Laredo.



Cabe señalar que Luke Martínez no pudo ver acción en este encuentro y se perderá el próximo, ya que fue castigado por la LNBP tras los incidentes ocurridos en el segundo partido de la serie pasada contra los Aguacateros de Michoacán.