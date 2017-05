A la "Baja" todo le sale bien

MEXICALI, Baja California(GH)

Con autoridad y por momentos hasta con cierta tranquilidad, el Club Baja California cosechó en la fecha #25 de la Liga Urbana de Primera Fuerza, un importante y resonante triunfo al son de 3-0 sobre el vigente campeón, Ferrocarril.



Este posiblemente sea el mejor momento que vive el cuadro peninsular desde que volvió al máximo circuito del balompié cachanilla, pues hoy en día presume un plantel completo en cada una de sus líneas.



De eso, fueron testigos los aficionados que se dieron cita precisamente a la casa del “Tsunami”, la Unidad Deportiva Baja California, en donde el anfitrión se convirtió en dueño del partido, durante prácticamente los 90 minutos.



Al medio tiempo, la escuadra que comanda Gustavo Rojas ya ganaba 2-0, dando frutos la agresiva alineación que envió de inicio, ya que incluía los nombres de los delanteros Julio Ramírez, David Franco y Ramón “Maza” Ochoa.



Por su parte, Ferrocarril volvió a ofrecer esa postura titubeante y frágil que ofrecieron en grandes lapsos de la primera vuelta, aunado al hecho de que sufrió las ausencias de sus delanteros Omar Jiménez y Jonathan “Tan” Gutiérrez, éste último no ha jugado prácticamente en todo el torneo.



Antes estas facilidades, Baja California no se tentó el corazón y en 45 minutos inclinó notoriamente la balanza gracias a los goles de su líder el “Rey David” Franco a los seis y 26 minutos.



Para la segunda mitad, el “Ferro” intentó meterse rápido al encuentro, pero la zaga defensiva de la “Baja”, que ha sido todo un valuarte en este campeonato, se impuso en cada uno de los embates.

Con un Ferrocarril ya casi entregado, Baja California le puso candado al triunfo no sin antes sellarlo con el tanto de Edgar “Gay” Garibay a los 75 minutos.