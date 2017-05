Atlas se aleja de la quema

MEXICALI, Baja California(GH)

Apenas la jornada anterior, Potros 18 de Marzo había recortado a seis puntos la diferencia con Atlas Delta, en la lucha por el no descenso, pero al término de la fecha #25, los “Zorros” han vuelto a estirar su ventaja.



Fue gracias al empate sin goles rescatado en una de las aduanas más complicadas de la Liga Urbana de Primera Fuerza, el campo de la Colonia Solidaridad, en donde en esta ocasión los “Tigres” no pudieron amarrar el triunfo.



Fue un punto el que se compartieron ambos conjuntos, aunque el más beneficiado resultó el visitante, pues ahora ya siete unidades las que lo separan del último lugar, Potros.



Esto le da hasta cierto punto, un ligero respiro al equipo rojinegro, pues pudieran darse el lujo de perder dos partidos consecutivos y aún así no ser ni siquiera empatados. Otro detalle es la diferencia de goles, la cual los favorece ampliamente en comparación de sus más cercanos competidores.



Por el lado de Solidaridad, los juegos restantes serán casi de trámite, dado a que su permanencia en Primera Fuerza es casi un hecho, mientras que sus posibilidades de calificar a liguilla son prácticamente nulas.