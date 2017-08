Centauros lo gana todo

MEXICALI, Baja California(GH)

Dice el dicho que el futbol no se equivoca. Los Centauros de la División del Norte terminaron de escribir con letras doradas lo que fue su temporada 2016-2017 de la Liga Cachanilla de los 40´s, al coronarse en la Categoría “A”.



Tras vencer en tanda de penales a Independencia-Magisterio, los Centauros corroboraron en el campo de la Unidad Deportiva Independencia que en este ciclo no hubo equipo mejor que ellos, recordando que meses atrás ganaron también el Torneo de Copa.



Con este campeonato, la “Divi” se convirtió en automático en el nuevo “Campeón de Campeones”, regresándole a la colonia una alegría y satisfacción que hace ya varios años no se daba.



El juego fue tal y como se esperaba, reñido en todos los aspectos, Magisterio cumplió con las exigencias y es que este año fueron una grata revelación que se blindó con jugadores de basta experiencia.



Pero División del Norte, fiel a su estilo supo controlar el encuentro con la garra que se les caracteriza y ya en la definición de penales, mostraron mayor fortaleza mental al acertar todos su disparos y ganar 5-4, para convertir el rectángulo en una auténtica fiesta de risas, abrazos y lágrimas de felicidad.