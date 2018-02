Cimarrones juega en casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fecha doble continúa para los Cimarrones de Sonora , que llegan con la motivación por los cielos con tres victorias al hilo y buscarán extender el buen momento cuando reciban hoy a Correcaminos a las 20:30 horas en el estadio Héroe de Nacozari, por la jornada 6 del Clausura 2018 del Ascenso MX.La remontada como visitante del pasado martes en San Luis Potosí hizo que los pupilos de Mario García escalaran al tercer puesto de la clasificación con sus nueve puntos, producto de tres triunfos por dos derrotas en Liga.En el que será su quinto encuentro en los últimos trece días, incluyendo uno de Copa MX, el cuadro "cornudo" volverá a medirse a un rival del fondo de la tabla. En esta ocasión los tamaulipecos, que son penúltimos con tres unidades y que no conocen la victoria.En caso de sumar los tres puntos, los sonorenses podrían escalar al segundo sitio de la tabla, siempre y cuando Mineros de Zacatecas no le gane en su casa a Tampico Madero. Al líder Alebrijes de Oaxaca no lo superarían por la diferencia de cuatro puntos.Mario García Covalles podría repetir alineación, con excepción del puesto de delantero, donde entraría Raí Villa de inicio en lugar de Mathews Gomes, luego del doblete que marcó el partido anterior en su regreso a las canchas luego de la lesión de meniscos en la rodilla derecha.En el pasado Apertura 2017, el enfrentamiento entre estas dos escuadras terminó empatado a 2-2 en la cancha del estadio Marte R. Gómez.