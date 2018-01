Apunta a la elite; Ana Mendoza es una de las correadoras más prometedoras en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Dejar atrás los taquetes, las espinilleras, el balón de futbol, fueron sacrificios que tuvo que hacer Ana Mendoza para ser hoy por hoy una de las mejores corredoras de atletismo que tiene Mexicali y el estado de Baja California.



Ella misma eligió la pista de tartán de la Ciudad Deportiva para platicar sobre lo que hasta ahora, ha sido una historia de éxito en el deporte del asfalto, pues la considera su segunda casa al ser el lugar donde pasa la mayoría del tiempo preparándose para sus pruebas de cinco y diez kilómetros.



¿QUIÉN ES ANA MENDOZA?



Ana Laura Guilarte Mendoza es una joven de 18 años que practica el atletismo de fondo y desde hace dos años y medio empezó su travesía en las competencias de cinco y diez kilómetros, donde ha destacado a nivel local, estatal y nacional.



“Desde que conocí este deporte me interesó mucho ver a las atletas, quería saber lo que era estar ahí y competir”, aseguró Antes de su incrustación en el atletismo, Mendoza jugaba futbol y fue ahí donde su entrenador, Jorge Zuno López, detectó un potencial en ella para dedicarse a las pruebas de fondo.



“Se le detectó en unos partidos de futbol, ella era futbolista con un equipo que se llama Alamitos, a los 16 años, ahí fue donde a nosotros nos llamó la atención y la invitamos a entrenar”, confesó.



Sobre su forma de ser dentro de este deporte, Ana guardó silencio, pensó lo que respondería y sin titubeos se describió. “Me considero disciplinada, competitiva y con un carácter fuerte dentro del asfalto, cada que estoy por iniciar una carrera me mentalizo en realizar lo que hice en los entrenamientos y enfocarme sólo en eso, no permito cualquier tipo de distracción”.



INFANCIA



Ana Laura es originaria del ejido Islas Agrarias en el Valle de Mexicali, situación que aseguró su entrenador, es un plus a favor por la educación que recibió desde pequeña. “Es una niña muy humilde, noble, de carácter fuerte, con ganas de sobresalir, Ana viene de un ejido, con otra cultura que le educaron sus abuelos, sus papás, es por eso que ella valora cada minuto que entrena y compite”, afirmó.



Sobre su núcleo familiar, la estudiante de primer semestre de Derecho, no dudó en aseverar qué es lo más importante que ha tenido en su trayectoria dentro del atletismo. “Mi familia ha sido muy importante, sin ellos no estaría aquí, ellos me dan las bases, el recurso para yo continuar y todo se lo debo a ellos”, dijo.



FUTURO DE ANA



Con apenas 18 años, la joven promesa ha obtenido grandes resultados como ganar en el 2016 el serial que realizó el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, por lo que se avecina un futuro prometedor.



“Yo pienso que podría llegar a los niveles de una Claudia Figueroa, María Elena Morales, Conchita Maldonado (Q.E.P.D), quienes llegaron a ser muy dominantes tanto a nivel estatal como nacional”, admitió Zuno López.



Al cuestionarle a Ana sobre los años venideros, destacó las metas que tiene. “Lo más importante es alimentarme bien y descansar las horas adecuadas para estar sana, después quiero ser una gran corredora primeramente aquí en Mexicali y por que no, salir a otras ciudades y países a representar a mi País”.



ELLA ES



- Nombre: Ana Laura Guilarte Mendoza

- Deporte: Atletismo de fondo

- Especialidad: 5 y 10 kilómetros

- Entrenador: Jorge Zuno López

- Comida favorita: Sushi

- Película favorita: Las de terror

- Pasatiempo favorito: Ir de comprar e ir al cine

- Estudia el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas

- Entrena de lunes a sábado

- En ocasiones, los domingos hace trabajo de resistencia en la Rumorosa o el Cerro “El Centinela”