A volar de nuevo

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin presión y con la motivación de siempre, así como se prepara el clubpara afrontar la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico en donde es el actual campeón.En entrevista para, Dío Alberto Murillo Rogers, propietario del club cachanilla, habló sobre todo lo referente al equipo, su intención de albergar Serie del Caribe y el ambiente que el público podrá disfrutar.“Águilas se está preparando como todos los años, intentando traer a los mejores elementos, para poder competir y aspirar a otro campeonato”., afirma Dío Murillo, pues cada año el equipo vuelve a nacer, se prepara, tiene sus altas, sus bajas y finalmente muere el torneo.No se necesita preguntar más, con esa filosofía, se puede entender que Águilas de Mexicali está volviendo a nacer y que el título obtenido, es ya simplemente, cosa del pasado.“Tienes que prepararte todos los años, el campeonato obtenido fue una bendición de Dios, pero ya lo tenemos que dejar atrás, ahora tenemos que prepararnos para éste”, expresa con firmeza e ilusión.Si bien es cierto que con el título obtenido, concluyó una sequía de 18 años, la afición pudo saciar esa necesidad y la directiva de Águilas liberó un poco la tensión. El dueño del club emplumado, hace su propio balance y defiende su trabajo realizado de varios años atrás.“Hay que recordar que en los últimos seis años, Águilas ha sido el club con más juegos ganados en esta liga, en los últimos cuatro años llegamos a dos finales, o sea estábamos tocando la puerta, pero no se nos había dado.Nuestro plan de trabajo sigue vigente, el cual es que nuestra gente (jugadores) formada, tuviera la madurez para alcanzar este título y ahora refrendarlo”, enfatiza.Sergio Mitre, Víctor Capellán, Ryan Kussmaul, Cody Winiarski e Irving Del Río, son los rostros nuevos que presentará Águilas de Mexicali para la siguiente temporada, los cinco se desempeñan como lanzadores.Reforzar específicamente esta línea, no quiere decir que sea el sitio del diamante en el que más adolecían los “Caballeros Águila”, al menos no para Dío Murillo.“Cada año es diferente, nosotros fuimos los número uno tanto en pitcheo como en bateo el año pasado, en términos generales no adolecíamos de nada, pero eso no significa que sea una verdad, cada año hay lastimados, gente nueva”, señala.Tomando en cuenta que los cinco serpentineros son de origen extranjero, sumándolos con Chris Roberson, CJ Retherford, Yuniesky Betancourt y Yordani Linares, Águilas se excede por uno en teoría, con el límite que permite la LMP.“Vamos a tener ocho registrados, pero nos vamos a quedar siempre con uno en la banca, cuando alguien nos falle, tenemos que reponerlo rápidamente, así que nos quedaremos con los nueve extranjeros”, explica.Sergio Mitre pitcher inicialista vivirá su 2da etapa como emplumado.De unos años a la fecha, el jugador más idolatrado de los Águilas, responde a un solo nombre, apellido e incluso apodo. Luis Juárez, popularmente conocido como el “Pepón” jugará la siguiente campaña con Mexicali, pese a todos los rumores que se suscitaron.Hace unos meses, en redes sociales se encuestó a los aficionados sobre su opinión entre un posible cambio entre Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo, el canje era sencillo, elJuárez por el “Chapo” Amador. La propuesta fue reprobada en absoluto por los fans.“Me fascina la forma que ahora tenemos para comunicarnos a través de las redes sociales, pero no se vale echar mentiras, hay gente que quiere causar polémica de lo que no es., es un muchacho que nosotros hicimos aquí y que les hemos tenido la paciencia adecuada”, aclara.“Por supuesto que nos gustaría tener aquí al Chapito Amador, pero no por Juárez. No hay nada de eso”, sentencia.Ahora que los bonos del casca #90 de los Águilas se han elevado, Dío Alberto Murillo, asegura que sólo desea, que su funcionamiento siga siendo el mismo.“Ojala que Juárez pueda seguir creciendo, madurar más, porque ahora que se le han venido los éxitos, debe consolidarse, ese es el verdadero reto del profesional y en eso la mente deberá jugar un papel mucho muy importante”.El nombre de Mexicali estuvo sonando fuerte para albergar la Serie del Caribe 2018, lo que hubiera sido el segundo evento caribeño en su historia, recordando que la primera vez ocurrió en 2009.Sin embargo, fue Guadalajara, Jalisco, la sede que finalmente se eligió y en opinión de Dío Murillo, mucho tuvo que ver en esto el estadio y su infraestructura.“Ustedes pueden estar seguros, que yo siempre lucharé porque siempre Mexicali tenga una Serie del Caribe, pero sé que todavía tenemos cosas que vencer. Nuestro estadio ya necesita ser remozado.Mexicali puso en el 2009 la muestra, el problema es que los equipos que nos copiaron, nos copiaron muy bien, porque hicieron estadios nuevos, tenemos que seguir luchando, esa es nuestra verdadera lucha, hacer un estadio más amplio, seguro y cómodo”, revela Murillo Rogers.Murillo aseguró que tratará de regresar a Mexicali una Serie del Caribe.“Ir al beisbol se ha vuelto una experiencia en cada juego”, enuncia con firmeza Dío Alberto Murillo, entendiendo que independientemente del resultado del equipo, el aficionado debe salir del estadio con una imagen diferente.“Para poderle dar al aficionado esa experiencia, hemos sabido entrelazar, la música, las luces y el juego.Y van a ver este año más cosas nuevas para poder seguir haciendo click con estas combinaciones, será un espectáculo que creo yo será fascinante esta temporada”.Asimismo, Dío encuentra sin complicaciones el factor clave para que Águilas siga manteniendo su base de jugadores año tras año.“Solamente resta decirle gracias a toda la gente, porque es la que hace que el pelotero se sienta como en casa, nosotros ponemos un poquito las herramientas, pero el cariño de la gente se lo dan ustedes y ese es el principal elemento”, concluye.Darle al público una experiencia diferente, la misión de los Águilas.-Chris Roberson, Jardinero-CJ Retherford, Primera Base-Yuniesky Betancourt, Tercera Base-Yordanis Linares, Jardinero-Sergio Mitre, Pitcher-Cody Winiarski, Pitcher-Irving Del Río, Pitcher-Víctor Capellán, Pitcher-Ryan Kussmaul, Pitcher