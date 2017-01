'Venado' expone el invicto

MEXICALI, Baja California(GH)

No hubo sorpresas o imprevistos en la ceremonia de pesaje de la Tradicional Función de Año Nuevo, todo se encuentra listo hoy para que la afición cachanilla disfrute de la primera tarde de boxeo del 2017.



En la estelar por el Campeonato del Estado en Peso Pluma pactada a ocho rounds, el local Luis “Venado” López (7-0-0) pesó 56.800 kilogramos y se enfrentará a Zeus Valenzuela (3-2-2) de Ensenada quien reportó 57.00 kilogramos.



López, reconoció la exigencia de la que será su pelea más importante, por lo que tuvo una preparación especial, “Juan Betancurt mi entrenador, tuvo la paciencia de llevarme al cerro todos los días, estamos preparados para ganar”, dijo.



El invicto, reveló no conocer mucho sobre su rival, se encuentra confiado en ejecutar lo que aprendió en su preparación y ser fiel a su estilo.



“No lo conozco mucho la verdad, no me inspiro mucho en verlos como son y como pelean, sigo mi plan de trabajo y sigo los pasos que debo de seguir, mi estilo de pelea es inteligente y agresivo a la vez”, comentó Otra de las funciones que la afición local espera, es la cuarta de la cartelera, que será en Peso Ligero a cuatro episodios, entre Cristian “Gato Gordo” Bielma (5- 1-0), quien pesó 62.500 ante Jared Acosta (1-0-0), quien reportó 62.300.



La historia que envuelve la pelea para el cachanilla, Cristian Bielma, es que es su segunda pelea bajo la tutela de Julio Yáñez, lo que el boxeador expresó como un cambio para bien en su carrera.



“Muy positivo, fue un cambio para bien, estamos siempre listos, lo principal y muy importante fue la actitud”, pronunció.



Ha cambiado de peso, será su tercera división en la que pelea, pero confesó que sus cualidades se han potenciado.



“He peleado en Super Ligero, Peso Welter, y ahora en Ligero que se me asienta más a mi estatura y a mis cualidades, me siento más rápido, he mantenido la fuerza, he aumentado la reacción la velocidad y se mantuvo la pegada”, externó.



En la coestelar, el cachanilla Abraham “El Fili” Montoya (8-1-1) dio 59.500 en la báscula, mientras que su rival originario de Ciudad Obregón, Sonora.



Saúl Hermosillo ( 6-15-0) pesó 60.300, la pelea será a seis rounds en Peso Ligero La primera pelea femenil de la Función de Año Nuevo, será en Peso Ligero, pactada a cuatro rounds, Adriana “Chalansita” Leal (0-2-0) llegó con 62.800 y su rival, Alejandra “Rockera” Guzmán (2- 1-0) lo hizo con 62.00.