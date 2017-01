'Pepón' toma cosas con calma

MEXICALI, Baja California(GH)

Es elde la Temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico y no se vuelve loco,toma con calma el convertirse en el sexto campeón de bateo que tiene Águilas de Mexicali en su historia.El reconocimiento por parte de la afición llegó ante los espectadores del último juego de la serie del rol regular ante Naranjeros de Hermosillo en el Estadio B’Air.Adán Muñoz tomó su lugar en la octava para querecibiera los aplausos de la afición emplumada y en la pantalla del estadio se le dio crédito como campeón de bateo, culminó con .364 de promedio.En 57 juegos, tuvo 198 turnos legales, anotó 28 carreras, pegó 72 hits, 19 fueron dobletes, un triple y cinco jonrones, impulsó 30 carreras, negoció 24 bases por bolas y fue ponchado 22 veces.En segundo lugar quedó Leandro Castro de Cañeros de Los Mochis con .347 y en tercero José Manuel Rodríguez de Tomateros de Culiacán con .335.“Es lo mejor que le puede pasar a un bateador, vamos a seguir disfrutando los juegos, salir a ganar”, dijo sobre el reconocimiento individual.Acerca de que si le presiona el ser campeón de bateo para la ronda de playoffs, donde el primer rival será Mayos de Navojoa, dijo que no, que él va a disfrutar del juego, del producto de su trabajo.“No me presiona de una manera distinta, es lo único que sabemos hacer, es a lo que nos dedicamos, el trabajo se disfruta”, comentó.Llegan diferentes responsabilidades, se trata de agarrarlas pronto y no dejarlas irSabe que las claves para erigirse como el mejor bateador del circuito invernal tienen como base el trabajo duro y estar atento a los consejos,, dijo.Es un logró con dolor, puesto que toda la temporada se ha tenido dolencias en la espalda, “No hay un día en la temporada en la que no haya sentido un dolor, lo importante es aprender a lidiar con ello, no pensar en las molestias”.La temporada no ha sido sencilla para los emplumados, han tenido que remar hasta la las últimas series de la Segunda Vuelta para asegurar el pase.“Nos ha costado mucho trabajo la lucha de todos los días, el querer ganar juegos y tratar de ser perfectos, sabemos como es el béisbol, estamos en un gran momento, donde intentamos afianzar el mes de enero”, expresó.Lo que vendrá a partir del inicio del playoffs, será el consumar un sueño anhelando, el ir a su cuidad natal y ayudar a Águilas a llevarse la Serie del Caribe.“Es el gran sueño ir a disputar la Serie del Caribe en Culiacán, mi casa, con el equipo de mis amores, jugar y demostrar lo que sé hacer, quiero disfrutar de un evento tan importante con mi familia”, confesó.Luis Felipe Juárez“Pepón”6 de febrero de 1990Culiacán, Sinaloa.1.72 metros81. 64 kilogramos• Bateador derecho• Lanzador derecho