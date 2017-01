Espinoza vive un sueño como recompensa

GUASAVE, Sinaloa(SUN)

Es una tarde soleada en la Arena Carioca número tres en Río de Janeiro.



Los anfitriones de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica se alistan para su ceremonia de clausura un día después al tiempo que María Espinoza cuenta los minutos para salir al tatami que puede convertirla en una histórica del deporte mexicano.



La taekwondoín va por su tercera presea olímpica y su camino no es sencillo. Vence a la filipina Kirstie Alora. Sufre para derrotar en punto de oro a la marroquí Wiam Dislam y a la estadunidense Jackie Galloway, una vieja conocida, ante quien asegura la plata. En la final cae 5-1 ante Zheng Shuyin 5-1 y se queda con un histórico metal argento.



“Me siento contenta porque tuve la recompensa a una lucha diaria. Estoy viviendo un sueño y me siento bendecida por Dios, la vida, mi familia y por haber nacido en México”, rememora cuatro meses después la sinaloense, sentada a un costado del árbol navideño en su casa de Guasave, Sinaloa.



Desde que Joaquín Capilla se agenció cuatro medallas entre 1948 y 1956, nadie había logrado llegar al podio en tres Juegos en fila. Espinoza lo hizo a los 28 años de edad y en un deporte radicalmente distinto al que practicó en sus primeros años como competidora.



En Río, María se enfrentó a petos electrónicos y un área de combate octagonal, además de rivales 15 centímetros más altas que ella como Zheng Shuyin, quien se llevó la medalla de oro.



“Me ha costado trabajo adaptarme a los cambios. Perdí muchos combates para actualizarme y cambiar mi estilo. Fue muy difícil competir con personas más altas que yo pero poco a poco he ido avanzando. Aprendo más de las derrotas porque te cuestionas sobre lo que hiciste mal y yo siempre he sido muy crítica conmigo misma”.