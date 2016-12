Chivas confía en recuperar audiencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si de algo se habló en el año que concluye extrafutbolísticamente dentro del futbol mexicano fue de Chivas TV. Jorge Vergara y sus huestes armaron una plataforma para transmitir sus juegos como local, al no renovar su contrato con Televisa y no encontrar acuerdo en las ofertas que le realizaron las distintas cadenas de televisión abierta y de paga.El proyecto desde un inicio fue criticado por el hecho cobrar a muy altos precios un producto que se consideraba exclusivo de la “Nación Chiva”, conformada por las clases bajas de la sociedad mexicana.Lo peor fue que el canal no alcanzó a cubrir las expectativas generadas. La mayoría de las transmisiones tuvieron fallas técnicas que propiciaron quejas ante la Profeco . Hoy, con el apoyo de Claro Sports, Chivas TV espera resurgir y dejar de ser un proyecto a medias.