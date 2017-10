Rusia confirma retrasos en algunas sedes del Mundial

MOSCU(AP )

Los preparativos para la Copa del Mundo del próximo año enfrentan retrasos en algunas sedes, aunque no son motivo para preocuparse, afirmó uno de los funcionarios encargados de la organización.



El viceprimer ministro ruso Vitaly Mutko, quien dirige el comité organizador local, dijo que a menos de ocho meses del torneo “hay algunos retrasos en varias instalaciones, pero en general la situación estás bajo control, y no estamos preocupados”, según reportó la agencia rusa R-Sport.



Mutko mencionó específicamente la “muy complicada ingeniería de la estructura” del estadio en Samara, que según el funcionario es el único de los 12 estadios en los que no se ha colocado el césped.

También pidió a los líderes regionales que aceleren las obras en las sedes donde se alojarán los equipos.