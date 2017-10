Dodgers en jaque

LOS ÁNGELES()

A este paso, incluso Justin Verlander podría conectar su primer jonrón en un juego.



Como suele ocurrir con los lanzadores, el as de Houston es malo bateando. Pero el fin de semana, pegó un cuadrangular durante una práctica en el Dodger Stadium.



Tal vez fue eso lo que reforzó la creencia de Verlander de que las pelotas utilizadas ahora se han modificado a fin de que vuelen más lejos.



Hoy por la noche, Verlander buscará guiar a los Astros hacia el primer campeonato en su historia, enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles en el sexto juego de una Serie Mundial que se ha caracterizado por el bateo, a tal grado que ha roto ya el récord de jonrones.



"Estamos dejando ahora algo para el recuerdo", dijo el cátcher de los Astros, Brian McCann, un día después de disparar un bambinazo.



Se ha bateado un total de 22 jonrones hasta ahora. Las bolas han viajado a una longitud acumulada de milla y media (2.4



kilómetros).



Y estas variantes del derbi de jonrones que se han vivido cada noche han acaparado la atención de fanáticos a nivel nacional e internacional, elevando el rating. El domingo, el público siguió sintonizando hasta después de la medianoche el juego en que Houston superó 13-12 a los Dodgers tras 10 innings en el Minute Maid Park.



Con cada swing este Clásico de Otoño causa mayor asombro.



George Springer, José Altuve, Carlos Correa, Yuli Gurriel y McCann descargaron sendos vuelacercas durante el domingo de toma y daca. Cody Bellinger y Yasiel Puig lograron jonrones por los Dodgers.



Siete peloteros distintos en cada bando han desaparecido la pelota.



"Esto no va a terminar el martes (hoy). Nos vamos a un séptimo juego", vaticinó el cubano Puig.



Springer acumula tres bambinazos en la serie. En cuanto al quinto juego, lo equiparó con un "manicomio".



"Es el ambiente más loco en el que he jugado, los resultados más raros, un hit tras otro, una jugada grande tras otra", comentó el primer bate de Houston.



Durante este año, se impuso en las Grandes Ligas el récord de más cuadrangulares en una temporada. Brian Dozier, primer bate de Minnesota, se cercioró de que la tendencia continuara en los playoffs, al inaugurarlos con un palo de cuatro esquinas.



Clayton Kershaw, el as de los Dodgers, ha sido castigado con ocho vuelacercas en una sola postemporada, otro récord. Gurriel le conectó un jonrón en el cuarto juego, y Houston ha sumado 13 bambinazos ante los Dodgers.