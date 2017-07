Curry e Irving parecen burlarse de LeBron en video

NEWPORT, Rhode Island(AP )

Bald head nut!! #IHearEmPrayingOnMyDownfall #CantStopWontStop #striveforgreatness🚀 Una publicación compartida de LeBron James (@kingjames) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 9:34 PDT

Steph Curry mocks LeBron's workout, and Kyrie is laughing about it lololol



(via ryanonlyryan/IG) pic.twitter.com/Tpyc4U9C5H — go90 Zone (@go90Zone) 30 de julio de 2017

Congrats to the new Mr. and Mrs. @hbarnes . Unbelievable ceremony! Many blessings & prayers for a bright future for you guys. Now back to the best coast! Been too long Una publicación compartida de Wardell Curry (@stephencurry30) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 7:34 PDT

El base Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, aparece en un video en que supuestamente se burla de LeBron James durante una boda el fin de semana, mientras el compañero de James en Cavaliers, Kyrie Irving, lo incita a hacerlo.Brendan Haywood, ex jugador de Cavaliers, publicó un video en Instagram el domingo junto con la frase "le han disparado a alguien" y el hashtag #kingwontlikethis (al rey no le gustará esto), en referencia a James.En el video aparece el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA pretendiendo estar ejercitándose de manera exagerada, una aparente referencia al video que James publicó en las redes sociales que detonó una oleada de videos de aficionados imitándolo llamada #LeBronJamesChallenge (el reto LeBron James).Irving ha pedido ser canjeado pero el equipo no ha indicado si cumplirá la petición de su escolta estelar.Los jugadores se hallaban en Newport, Rhode Island, para la boda del jugador Harrison Barnes, de los Mavericks de Dallas.